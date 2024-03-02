Вода може подорожчати на 50%: коли очікувати росту тарифів та скільки платитимуть українці

На це впливає і недофінансування систем у 18 млрд гривень

Збитки водоканалів вже сягнули 8 мільярдів гривень, тому в Україні навесні можуть поетапно підвищити тарифи на водопостачання. Вже з 1 квітня платники можуть очікувати ріст цін.

Про це повідомив президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький у коментарі "ТСН.ua". За його словами, підвищення тарифів на воду може відбуватися у два етапи.

Адже спочатку всі розрахунки про перегляд тарифів переглядає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Вони встановлюють етапність, спочатку — схвалюють, запроваджують в режим обговорень, а далі встановлюють нові тарифи.

Новицький зазначив, що середнє зростання, мало б відбутися приблизно на 15%, хоча воно не покриває всіх видатків водоканалів.

Тому більш логічно, з його слів, що в середньому по Україні має відбутися зростання в середньому на 45-50%.

"Тим більше це стосується міст, які ближче до бойових дій. Там ситуація ще більш складна", — сказав Новицький.

Він також додав, що ще одним фактором зменшення надходжень до водоканалів є відтік споживачів. Адже у місцях бойових дій менше людей, менше відпускається вода, менше надходжень на рахунки підприємств.

За його даними, збитки водоканалів вже сягнули 8 млрд грн. А недофінансування систем забезпечення по галузі в цілому — 18 млрд грн.

"Тому суспільство має вирішити, де саме шукати гроші на підтримку галузі — якщо не тариф, має бути підтримка з бюджетів", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні зростуть тарифи на електроенергію.