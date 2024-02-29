Дехто заплатить більше за інших: скільки коштуватиме кубометр газу в Україні в березні

Ці тарифні пропозиції діють до 1 травня включно.

У березні 2024 року в Україні не очікується подорожчання тарифів на газ для населення. Однак у різних постачальників ціни можуть вагатися.

Про це повідомляє "ГазПравда". Вона оприлюднила пропозиції на березень 2024 року від 12 постачальників блакитного палива. Судячи з них, у семи з них ціна кубометра буде нижчою за 8 грн, ще у п’яти — вищою. Нагадаємо, що більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу наразі є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,3 млн. українських домогосподарств, які купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Варто зазначити, що річні тарифні пропозиції, що діють, діють до 1 травня включно. Відповідна інфографіка виглядає так:

Нагадаємо, 30 січня прем’єр-міністр України Денис Шмігаль заявив, що цієї зими Кабінет міністрів України не планує підвищувати тариф на електроенергію для населення. Він буде збережений на рівні 2,64 грн за кВт⋅годину.

Така заява прем’єра прозвучала після виходу інтерв’ю народного депутата, члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка "Телеграфу", який широко розійшовся у ЗМІ.