В Украине может вырасти сразу несколько тарифов на коммуналку: названы возможные сроки

Рост цены будет происходить в два этапа

В Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона. Однако после его окончания цены могут вырасти сразу на несколько видов услуг.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, это может быть повышение цен на электроенергию и газ.

Попенко утверждает, что вопрос повышения тарифа на электроэнергию обсуждался еще осенью прошлого года. Однако тогда якобы стоимость электричества решили не трогать. Но теперь, по его словам, вопрос о повышении стоимости электричества снова всплыл. Ведь население платит за электроэнергию по тарифу, который значительно ниже рыночной стоимости этого продукта. Так что тариф, вероятно, повысят в ближайшее время. Олег Попенко говорит, что рост цены будет происходить в два этапа.

"Первый — в мае или июне, повышение ожидается в среднем до 3,5-4 грн", — говорит эксперт.

Второй этап, по предположениям эксперта, будет осенью.

Вырастут также и тарифы на газ, говорит Попенко. Это повлечет за собой удорожание стоимости тепла и горячей воды. Однако летом, пока отопление не будет, это подорожание не будет столь ощутимым.

"В частности, рассматривался вопрос о ценах на газ, они могут вырасти на 1-1,5 грн", — сообщил Олег Попенко.

Важно отметить, что в Миненерго, реагируя на слова Потапенко, заверили, что "Пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не совершается". Однако в то же время в этом заявлении так и не было опровергнуто то, что цена на коммуналку может вырасти в этом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что вода в Украине может подорожать на 50%. Когда ожидать роста тарифов и сколько будут платить украинцы.