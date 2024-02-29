Пенсії, соцвиплати, тарифи на послуги ЖКГ – що зміниться в Україні з 1 березня

Доходи пенсіонерів зростуть, а ВПО залишаться без грошей

Перший весняний місяць принесе зміни. Нехай їх буде не так і багато, але, на відміну від лютневих, вони серйозно торкнуться гаманців українців.

"Телеграф" розбирався, якими змінами нас зустріне весна. І як з’ясувалося, першого ж дня весни 2024 року на українців чекатимуть фінансові зміни, для одних приємні, для інших – не дуже.

Пенсія зросте в середньому на 300 гривень

З 1 березня пройде чергова, щорічна індексація пенсій, розмір якої зросте. Індексація передбачає збільшення пенсійних виплат на розмір інфляції, яка за даними Кабміну склала 2023 року 5%. Ще на 7% збільшився розмір середньої зарплати.

При цьому середня пенсія з 1 березня зросте приблизно на 8% або на 322 гривні до 5 717 гривень. Усього індексація торкнеться 10,4 млн осіб, у тому числі:

9,5 млн. "громадянських" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах;

596 тис . пенсіонерів силових відомств;

пенсіонерів силових відомств; 97,8 тис. осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи;

161,4 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого;

20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Послуги ЖКГ не зростатимуть до квітня

Ще однією приємною новиною, окрім зростання пенсій, буде той факт, що витрати на оплату комунальних послуг поки що не зростатимуть. Після прийняття у 2022 році мораторію на зростання тарифів на природний газ та опалення до кінця війни та шість місяців після неї вони змінюватися не будуть. Таким чином, за газ "Нафтогазу" ми, як і раніше, платимо 7,96 грн за кубометр.

При цьому, як мінімум, до 1 травня зберігатиметься нинішній тариф у 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. Щоправда не виключено, що вже у травні українці можуть платити за світло у своїх будинках більше, але офіційної інформації щодо цього поки що немає.

Також можна, як і раніше, звертатися за призначенням субсидії на оплату послуг ЖКГ.

Також точно відомо, що у 2024-му році двічі подорожчає вода – 1 квітня та 1 червня.

Виплати для ВПО отримають не всі, але малозабезпеченим допоможуть

З початку повномасштабного російського вторгнення українцям, вимушеним залишити свій будинок, було призначено державну допомогу на проживання, що склала від 2 до 3 тисяч гривень. Проте з 1 березня її скасують, окрім таких категорій як:

пенсіонери, які одержують менше 9444 гривні;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

діти з І та ІІ групою інвалідності;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

сім’ї, які працевлаштувалися минулого року, але мають менше ніж 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї;

особи, які проживають на безпечніших територіях, але не можуть працевлаштуватися з певних причин. Наприклад, це стосується матерів, які не працюють за незалежними від них обставинами, оскільки змушені доглядати своїх дітей, які не ходять до дитсадка.

Водночас малозабезпеченим із числа переселенців, чий дохід не перевищує 9444 гривень на кожного члена сім’ї, з 1 березня на 6 місяців призначатиметься державна допомога за умови, що в сім’ї є працездатна особа, але:

він не працює або за нього не платили ЄСВ;

повернулося через закордон пробувши там не менше 90 діб;

при цьому працездатна особа протягом двох місяців після призначення допомоги повинна стати на облік до центру зайнятості.

Втім, допомога буде сплачуватись усі шість місяців без вимоги щодо звернення до служби зайнятості, якщо одержувач доглядає дитину до 14 років або дитину-інваліда до 18 років, або дорослого інваліда, особою старшу 80 років.

Перебувати в Румунії та Болгарії можна буде до 90 діб

Також з 1 березня сусіди України — Румунія та Болгарія увійдуть до зони дії Шенгену, що вплине на термін перебування в цих країнах українців. Тепер замість 180 днів, які раніше могли перебувати наші громадяни в одній із цих країн, з весни не можна буде затримуватись без візи понад 90 діб.

Також у березні може зрости курс долара, що можливо через проблеми з фінансовою допомогою Україні з боку партнерів та зростання соціальних витрат.