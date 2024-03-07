Шольц обрав стратегію "канцлера миру" - Рolitico написало, що він задумав щодо України

Ним рухає страх перед Росією, що глибоко укорінився

Мета Канцлера ФРН Олафа Шольца полягає в тому, щоб Україна якомога раніше погодилася на мирні переговори з Росією. Такий висновок можна зробити з небажання Шольца "йти ва-банк" заради України та передавати їй далекобійні ракети Taurus.

Про це пише американська газета Politico. У виданні зазначили, що відмова республіканців у Конгресі США виділити черговий пакет допомоги Україні у цьому сенсі грає на руку німцям.

Адже восени 2025 року у Німеччині відбудуться парламентські вибори. А у Шольца — найнижчий рейтинг канцлера за всю історію. На тлі багатьох внутрішніх проблем єдина сфера, в якій Шольц стабільно користується хорошими рейтингами, — це його ставлення до України.

Видання також нагадує, що за всіма опитуваннями німці проти посилення постачання зброї Україні та виступають за дипломатичний сценарій завершення конфлікту. Тому Шольц обрав стратегію "канцлера миру". Як стверджує американське видання, "ним рухає страх перед Росією, що глибоко укорінився".

Шольц керується позицією, за якою "Росія не має перемогти, а Україна — не повинна програти". У рамках цієї стратегії Києву дають стільки зброї, щоби вижити, але не щоби перемогти.

Варто зазначити, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він вважає, що зараз ЗСУ потрібні боєприпаси. За словами Шольца, про передачу Taurus Україні "не може бути й мови".

Він нагадав, що ракети Taurus — це зброя "дуже далекої дії". За його словами, "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині".

Раніше "Телеграф" писав, що 16 лютого, президентом України Володимиром Зеленським та канцлером ФРН Олафом Шольцом було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.