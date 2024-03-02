Taurus на Кримський міст: Шольц обіцяє пояснити скандал з російською прослушкою
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Політики занепокоєні шпигунством у лавах Бундесверу
Нещодавно росіяни опублікували нібито запис перехоплених розмов офіцерів ВПС Німеччини, у яких вони говорили про можливі удари по Кримському мосту. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв надати швидке роз'яснення.
Про це пише Tagesschau. Політик соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН) під час візиту до Ватикану заявив, що це "дуже серйозна справа".
Інформаційне агентство dpa під час спілкування з політиком припустило про заподіяння цим можливої шкоди зовнішній політиці.
"Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно", — відповів він.
Зауважимо, що Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил. У яких, за твердженням роспропагандистів, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Після цього низка німецьких політиків закликала прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.
Раніше "Телеграф" писав, що Шольц вигадав нову причину не давати Україні Taurus.