Taurus на Кримський міст: Шольц обіцяє пояснити скандал з російською прослушкою

Політики занепокоєні шпигунством у лавах Бундесверу

Нещодавно росіяни опублікували нібито запис перехоплених розмов офіцерів ВПС Німеччини, у яких вони говорили про можливі удари по Кримському мосту. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв надати швидке роз'яснення.

Про це пише Tagesschau. Політик соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН) під час візиту до Ватикану заявив, що це "дуже серйозна справа".

Інформаційне агентство dpa під час спілкування з політиком припустило про заподіяння цим можливої шкоди зовнішній політиці.

"Саме тому це зараз з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко. Це також необхідно", — відповів він.

Зауважимо, що Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил. У яких, за твердженням роспропагандистів, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Після цього низка німецьких політиків закликала прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Раніше "Телеграф" писав, що Шольц вигадав нову причину не давати Україні Taurus.