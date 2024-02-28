Ердоган знову заговорив про мирні переговори з Росією: що пропонує

Необхідною умовою для успіху мирних ініціатив щодо України є участь обох сторін

Туреччина готова знову надати майданчик для переговорів між Росією та Україною. Вони можуть статися у Стамбулі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у відеозверненні до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа, що відбувся в Албанії.

"Ми принципово підтримуємо запропонований президентом України Володимиром Зеленським мирний план. Але я переконаний, що необхідною умовою для успіху мирних ініціатив щодо України є участь обох сторін у переговорах. Ми готові знову надати стіл для переговорів, які раніше вже проходили у Стамбулі", — сказав він.

Він додав, що дотримується думки, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, досягнувши справедливого та міцного миру.

"Я вважаю, що необхідно розпочати спільні зусилля, щоб хоча б визначити спільні параметри світу", — сказав Ердоган.

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