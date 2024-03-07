Шольц выбрал стратегию "канцлера мира" — Рolitico написало, что он задумал по Украине

Им движет страх перед глубоко укоренившимся Россией

Цель Канцлера ФРГ Олафа Шольца состоит в том, чтобы Украина как можно раньше согласилась на мирные переговоры с Россией. Такой вывод можно сделать из нежелания Шольца "идти ва-банк" ради Украины и передавать ей дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом пишет американская газета Politico. В издании отметили, что отказ республиканцев в Конгрессе США выделить очередной пакет помощи Украине в этом смысле играет на руку немцам.

Ведь осенью 2025 года в Германии состоятся парламентские выборы. А у Шольца – самый низкий рейтинг канцлера за всю историю. На фоне многих внутренних проблем единственная сфера, в которой Шольц стабильно пользуется хорошими рейтингами, это его отношение к Украине.

Издание также напоминает, что по всем опросам немцы против усиления поставок оружия Украине и выступают за дипломатический сценарий завершения конфликта. Поэтому Шольц избрал стратегию "канцлера мира". Как утверждает американское издание, "им движет глубоко укоренившийся страх перед Россией".

Шольц руководствуется позицией, по которой "Россия не должна победить, а Украина — не должна проиграть". В рамках этой стратегии Киеву дают столько оружия, чтобы выжить, но не победить.

Стоит отметить, что Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает, что сейчас ВСУ нужны боеприпасы. По словам Шольца, о передаче Taurus Украине "не может быть и речи".

Он напомнил, что ракеты Taurus – это оружие "очень дальнего действия". По его словам, "то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии".

Ранее "Телеграф" писал, что 16 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Германией.