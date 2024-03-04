У Росії заявили про "жахливі наслідки для Німеччини"

У Міністерстві закордонних справ ФРН відреагували на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової. Вона сказала, що Німеччина "денацифікована не до кінця".

В уряді ФРН назвали ці слова "абсурдом" та невдалою спробою залякування. Про це заявив офіційний представник німецького зовнішньополітичного відомства Крістіан Вагнер у ході брифінгу кабінету міністрів країни.

"Ми не вперше чуємо подібні висловлювання від близьких до уряду або навіть осіб, які стосуються влади в Росії, і ми приймаємо їх до уваги. Ми не дозволимо цьому залякати нас", — сказав він.

Офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) у свою чергу назвав слова Захарової абсурдом.

"Абсурд очевидний", — констатував він.

Як відомо, Захарова заявила на полях Всесвітнього фестивалю молоді, що перехоплені переговори німецьких офіцерів показали незавершеність денацифікації ФРН. "Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця". За її словами, "якщо цей процес не буде зупинено", це призведе до "жахливих наслідків для самої Німеччини".

Раніше "Телеграф" писав, що російський терористичний режим опублікував тексти розмов офіцерів Бундесверу щодо використання Україною далекобійних ракет Taurus, оскільки Росія бажає за будь-яку ціну зірвати постачання цих ракет. Служба військової контррозвідки Німеччини має якнайшвидше розслідувати цей виток і покласти край російському шпигунству.