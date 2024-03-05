Що відповість Кремль? Шольц прокоментував заяви про "готовий мирний договір" України з РФ в 2022 році

Переговори були зірвані через новий наступ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц рішуче спростував існування готового мирного договору між Росією та Україною у 2022 році. Він зазначив, що обговорення стосувалися російсько-українських переговорів, які відбулися в Туреччині.

Однак, у ЗМІ ходять чутки, що втручання лідерів західних країн перешкодило підписанню цього договору. Шольц назвав ці твердження "повною нісенітницею" та "російською пропагандою", повідомляє видання Sächsische Zeitung.

"Стверджується, що нібито був готовий мирний договір між Росією та Україною, але цьому нібито завадив чи [колишній прем'єр Великобританії] Борис Джонсон, чи [президент США] Джо Байден. Повна нісенітниця!" — заявив канцлер.

"Ні, це російська пропаганда", — підкреслив він.

За словами Шольца, переговори були зірвані через новий наступ Москви на сході України та жахливі події, що сталися у Бучі.

Нагадуємо, під час свого виступу перед Федеральними зборами, президент Росії Володимир Путін натякнув, що міг би обговорити питання про припинення війни в Україні на умовах Москви. Контури угоди, яку він, ймовірно, хотів би укласти, можна побачити у проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями сторонами на початку великомасштабної агресії Росії проти України у квітні 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, хто стоїть за новою хвилею чуток про переговори України та Росії. Потік "переговорної свідомості" прокоментував колишній голова Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.