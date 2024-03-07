"Один із найскладніших": Стефанчук розповів, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

Термін ухвалення залежатиме від дати кінцевої редакції законопроекту

До нового законопроекту про мобілізацію подали 4195 правок. Робота над документом продовжується. Після цього його передадуть до юридичного управління.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Подробиці спікер українського парламенту озвучив в ефірі телемарафону.

"Це, мабуть, один з найскладніших законопроектів, над яким працює Парламент. Тому що він стосується всіх і кожного. Але важливою складовою цього законопроекту, як ви вірно вже відмітили, є питання справедливості. Тому що обов’язок захищати свою країну, це загальний обов’язок який поширюється на кожного. Треба тім хлопцям та дівчатам, які зараз знаходяться на передовій знати правила, по яких вони будуть замінені, по яких вони матимуть право піти в ротацію, або взагалі в демобілізацію. Для цього і допрацьовується цей законопроект. Щоб питання захисту Вітчизну стало питанням всіх і кожного. І безперечно сьогодні цей законопроект знаходиться на розгляді в Комітеті. Як ви вірно сказали, подано більше 4 тисяч поправок. А якщо бути конкретним 4195.", — пояснив Стефанчук.

За словами голови Верховної ради, скільки часу займе весь вищезгаданий процес, стане відомо після проведення консультації з фракціями та групами. Терміни ухвалення також залежатимуть від кінцевої редакції законопроекту, що вийде з комітету.

"Це буде основою для того, щоб планувати таймінг проходження цього законопроекту у парламенті", — пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, що 30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документ пропонує змінити порядок її проведення.

У проекті закону містяться норми щодо надання "броні" від призову для українців, про дозвіл надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років тощо.

За словами члена комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Вениславського, Рада може ухвалити новий законопроект про мобілізацію у другому читанні до кінця березня.

Раніше "Телеграф" розповів, що протягом 60 днів з моменту набуття чинності новим законом про мобілізацію всі військовозобов’язані повинні будуть оновити свої облікові дані. Це буде обов’язком громадян, а не правом.