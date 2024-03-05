Мобілізація засуджених: Малюська розповів, кого не призиватимуть до війська

Остаточне рішення має ухвалити парламент

В Україні планують запровадити мобілізацію засуджених до лав Збройних сил. Проте не призиватимуть тих, хто скоїв злочини на військовій службі та проти державності.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Він пояснив, що зараз з військовими обговорюють, які саме категорії засуджених потрібно виключити.

"Військові, наприклад, не дуже у захваті, якщо ми будемо відпускати тих, хто вчинив воєнні злочини, наприклад, під час проходження служби вже наробив якоїсь біди в армії. Мова не про дезертирів, а про тих, хто вчиняв злочини, перебуваючи вже на військовій службі. Така категорія буде виключена. Не підлягатимуть ті, хто вчинив злочини проти державності, щось на кшталт державних зрадників. Але в інших випадках цілком можна працювати з таким контингентом, чимало з них є патріотично налаштованими людьми", — зазначив Малюська.

Міністр також повідомив, що наразі опрацьовується механізм мобілізації засуджених, який буде винесено на розгляд парламенту. Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення деякі засуджені були звільнені від відбування покарання та мали стати до лав ЗСУ, але так вчинили не всі.

"Новий механізм передбачатиме, що ми з рук у руки передаватимемо з нашої установи в ТЦК, ТЦК буде передавати людей далі. Вони хоча й будуть звільнені умовно достроково, якщо парламент погодиться з нашою пропозицією, однак відмова від проходження строкової служби буде означати вчинення нового злочину, відповідно така людина до нас повернеться", — підкреслив Малюська.

Крім того, міністр зазначив, що в разі ухваленням такого механізму, кількість людей, яких можуть мобілізувати серед засуджених, становитиме тисячі. Він також висловив сподівання на швидке ухвалення цього закону Верховною Радою.

"Мова буде вже йти не про сотні, а про тисячі. Я очікую, що закон буде прийнятий досить швидко, якогось спротиву опонентів цій ідеї практично немає. Всі розуміють, що ув'язнених можна і слід використовувати, враховуючи, що вони самі готові захищати Батьківщину, це обов’язок кожного. Питання лише в механізмі. Щоб ним не зловживали, умовно кажучи, щоб хтось не зробив вигляд, що він хоче захищати Батьківщину, а потім раптово кудись не зник, або заплатив хабар і лише формально числився в армії. Щоб цього уникнути ми погодили текст з військовими, колегами по уряду, здається, вийшли на ту пропозицію, яку ми готові запропонувати парламенту, щоб залучити до лав ЗСУ і засуджених", — підсумував Малюська.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що в Україні можуть запровадити мобілізацію засуджених до лав Збройних сил. Але відповідне рішення має влаштовувати всі сторони.