"Один из сложнейших": Стефанчук рассказал, когда примут законопроект о мобилизации

Сроки принятия также будут зависеть от даты конечной редакции законопроекта

В новый законопроект о мобилизации подали 4195 правок. Работа над документом продолжается. После этого его передадут в юридическое управление.

Об этом заявил глава Верховной рады (ВР) Украины Руслан Стефанчук. Подробности спикер украинского парламента озвучил в эфире телемарафона.

"Это, пожалуй, один из сложнейших законопроектов, над которым работает Парламент. Потому что он касается всех и каждого. Но важной составляющей этого законопроекта, как вы уже верно отметили, является вопрос справедливости. Потому что обязанность защищать свою страну, это общая обязанность, которая распространяется на каждого. Надо тем ребятам, которые сейчас находятся на передовой знать правила, по которым они будут заменены, по которым они будут иметь право пойти в ротацию или вообще в демобилизацию. Для этого и дорабатывается этот законопроект. Чтобы вопрос защиты Отчизны стал вопросом всех и каждого. И, бесспорно, сегодня этот законопроект находится на рассмотрении в Комитете. Как вы правильно сказали, подано более 4 тысяч поправок. А если быть конкретным 4195", — пояснил Стефанчук.

По словам главы Верховной рады, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс — станет известно после проведения консультации с фракциями и группами. Сроки принятия также будут зависеть от конечной редакции законопроекта, которая выйдет из комитета.

"Это будет основой для того, чтобы планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте", — пояснил Стефанчук.

Напомним, что 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом предлагает изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по предоставлению "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет и тд.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта.

Ранее "Телеграф" рассказал, что в течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные должны будут обновить свои учетные данные. Это будет обязанностью граждан, а не правом.