Ухилянтам заблокують рахунки? Міністр юстиції не згоден з омбудсменом щодо заходу з мобілізації

Будь-які обмеження, що накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування

В Україні тривають дискусії щодо нового законопроєкту про мобілізацію, в якому однією з ініціатив є обмеження ухилянтів у користуванні їхніх рахунків або в операціях з майном. Таке нововведення має бути обґрунтованим після ретельної оцінки всіх за та проти.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, у період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені.

"Ми обережніші з нашими оцінками. Я б не говорив про те, що якісь норми законопроєкту однозначно неконституційні. Немає рішення Конституційного суду з подібних справ або з подібних питань. І практики ЄСПЛ так само. У період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне та тонке питання оцінки, наскільки дотримано балансу між суспільним інтересом та радикальністю в обмежених правах", — сказав Малюська.

Він також підкреслив, що всі пропозиції із законопроєкту були обговорені та ретельно зважені. Там немає положень, які однозначно порушували б Конституції. Наприклад, у суспільстві раніше почалися обурення, що обмеження ухилянтів у користуванні їхніх рахунків є прямим порушенням.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубинець виділив одразу кілька порушень у цьому законопроєкті, які суперечать Конституції. Зокрема, він сказав і про блокування рахунків. Малюська також відповів на це.

"Кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній виваженій оцінці. Прямого та однозначного порушення Конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ті положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх слідує. оцінювати з погляду балансу інтересів. Але не більше того. Там немає чогось, щоб прямо порушувало Конституцію", — підкреслив міністр.

Малюська додав, що щоб виключити ухилення від виконання військового обов’язку, необхідно вживати дієвих заходів. Сам міністр не може відповісти, чи потрібно блокувати рахунки ухилянтам.

"Складно сказати. Законопроєкт, який розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою, він не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто правового висновку наш не отримав. Нам точно потрібно вживати дієвих заходів, щоби виключити ухилення від виконання військового обов’язку, з одного боку. З іншого боку, обмеження, що накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків у банку – це найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційним. Чи є ці умови в конкретно нашій ситуації, в нашому законопроєкті? Утримуюсь від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розкритикувала новий законопроєкт щодо мобілізації. Вона вважає, що він ще репресивніший і антиконституційний.