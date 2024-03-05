"Який у цьому сенс?": У ТЦК розповіли про те, чи прибере електронний облік проблеми з мобілізацією

Ще не всі дані оцифровані, деякі досі зберігаються у паперовому вигляді

У новій версії законопроекту щодо мобілізації є пропозиція запровадити електронне оновлення військово-облікових даних через "Дію". Але насправді в Україні вже п’ять років запроваджується електронна база даних для зберігання інформації щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Вона називається "Оберіг".

Так, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу" відмовився коментувати пропозицію депутатів щодо "Дії". Він зазначив, що не хотів би цього робити до ухвалення самого закону.

"На сьогодні, наскільки мені відомо, депутати внесли вже понад чотири тисячі поправок. Що буде відкинуте, а що буде затверджене, подивимось. Поки що невідомо, яким буде механізм звірки даних через "Дію", — зазначив він.

При цьому Істомін пояснив, що в Україні ще з 2019 року запроваджується електронна база даних для зберігання інформації щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

" Виконано велику роботу, але ще не всі дані оцифровані, деякі зберігають у паперовому вигляді. Та який сенс з того, якщо громадянин надав свою адресу п’ять років тому й після цього виїхав до іншого міста чи взагалі за кордон і не став на військовий облік? Скільки не внось ті дані в електронну базу, вони будуть недостовірні", — сказав спікер і додав. "Якби проблема військовозобов’язаного була лише в тому, що він боїться йти у терцентр комплектації, він пішов би на рекрутинг. Зараз багато бригад розміщують свої реклами і в соцмережах, і на сітілайтах, і на білбордах. Зателефонував, домовився… Наша мета – укомплектоване боєздатне українське військо. І для нас не принципово, яким чином будуть комплектуватись ЗСУ — за контрактом чи за мобілізацією".

Повний текст інтерв’ю з Романом Істоміним читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Багато потрібний лише поштовх, щоб іти захищати Україну": майор про рекрутинг, конфлікти з цивільними та бодікамерами в ТЦК.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що при розгляді правок до нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді ухвалили рішення, кого потрібно звільнити від призову.