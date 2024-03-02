Поки поляки блокують кордон, Україна надала Польщі екстрену допомогу: про що йдеться

Україна має резервні потужності електроенергії

Попри те, що ситуація на польсько-українському кордоні загострилася, Україна надала допомогу сусідці. Польська енергосистема запросила екстрену допомогу загальною величиною 1540 МВт на годину.

Про це розповіли у Міненерго. У нашій енергосистемі немає дефіциту потужностей, тому було прийнято рішення надати допомогу.

Польща запросила аварійну допомогу у п’ятницю, 1 березня. Україна надала сусідці електроенергію з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00. Як зазначили в Міненерго, Україна зараз в резерві містить 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, серед яких 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС і ТЕЦ. Вони застосовуються тільки у випадку, якщо в цьому є необхідність.

Крім того, енергетики планують на добу комерційний експорт та імпорт. Так, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 153 МВт год, а також експорт не тільки до Польщі, але й до Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини — до 8779 МВт год.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можливі в Україні блекаути навесні. У Міненерго розповіли, які ризики зараз є.