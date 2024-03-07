"Анонимность – это безответственность": в Раде хотят взяться за Telegram-каналы

Экономическая деятельность должна облагаться налогом

Комитет Верховной рады Украины готовит запрос в налоговую службу относительно коммерческой деятельности Telegram-каналов. Проверка должна показать, платят ли анонимные каналы налоги и в каких размерах.

Об этом рассказал глава Комитета ВР Ярослав Юрчишин в интервью порталу "Директор медиа". По его словам, запрос будет содержать просьбы по отдельным пабликам и по Телеграмму в целом, особое внимание нужно уделить страницам, содержащим много рекламы и демонстрирующим экономическую активность.

Он отметил, что Украина для Telegram — один из самых больших рынков. Исходя из этого, у него возникает вопрос, почему до сих пор в государстве нет официального представительства этой сети.

"Сейчас ключевая история — не только договориться с Павлом Дуровым о том, чтобы мы имели механизмы влияния на российскую пропаганду, но и о том, чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, скорее всего, не обложен налогом", — сказал Юрчишин.

Он считает, что экономическая деятельность в стране должна облагаться налогом, чтобы эти деньги шли на оборону. Ведь пока что работа анонимных пабликов в Telegram не регулируется, поэтому большинство не платит налоги.

"Уверен, что мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли", — сказал председатель Комитета.

Юрчишин также отметил, что анонимные каналы должны зарегистрироваться как медиа, чтобы нести ответственность за предоставленную информацию.

"Анонимность — это безответственность и возможность не быть прозрачными. Свобода слова — это производное от ответственности. Анонимность — это не о свободе слова, это о свободе нести что-либо и никак за это не отвечать", — подчеркнул глава Комитета.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина готова ограничить торговлю с ЕС при определенных условиях.