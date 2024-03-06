Україна готова обмежити торгівлю із ЄС: в уряді назвали умови

Київ прагне покласти край суперечці з Варшавою і висунув ЄС низку умов

Щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, влада України готова прийняти нові обмеження на свою торгівлю з ЄС. При цьому Київ закликає блок заборонити імпорт російського зерна, яке все ще надходить до країн Європи через Білорусь та країни Балтії.

На цьому наголосив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Інформацію повідомляє Financial Times.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торгівельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібне", — сказав Качка.

Але він додав: "Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія".

Міністр зазначив, що Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем щодо обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня.

Тарас Качка визнав, що виробництво цукру в Україні зросло до 500 тисяч тонн у період з 2022 по минулий рік : "Те, наскільки швидко це було зроблено, може налякати всіх".

Київ також нещодавно погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним шляхом через сусідні країни, щоб знизити напруженість.

"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи до всіх п’яти сусідніх країн-членів ЄС. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекордний обсяг — 15 млн тонн кукурудзи у 2023 календарному році. Тому ми маємо великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини в виробництві ЄС", — сказав Качка.

Український міністр звинуватив Москву у розпалюванні протестів у Польщі. Це звинувачення також висунув комісар ЄС із торгівлі Валдіс Домбровскіс. На думку Качки, Москва "виразно" стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг із українським зерном, який їм вдалося перевернути та висипати вантаж. Росіяни "замішані у випадках вандалізму чи диверсій, які можна розглядати як ворожі стосовно України загалом", сказав він.

У свою чергу, прем’єр Польщі Дональд Туск погодився в необхідності заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

При цьому FT пише, що домогтися заборони на рівні всього ЄС буде складно. Оскільки деякі держави-члени виступають проти такого кроку через побоювання, що він дестабілізує глобальні ринки і посилить економічну та соціальну кризу в країнах, що розвиваються.

Експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50% до 1,5 млн. тонн у період з 2022 по 2023 рік.

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС. Блокування прикордонних пунктів мітингувальниками продовжується. В даний час заблоковано всі напрямки, а ситуація загострюється.

Раніше "Телеграф" писав, що поляки не дають проїхати вантажівкам за допомогою для українських військових. Зокрема, фури стоять перед пунктом пропуску "Медика-Шегіні".