Частина українських шкіл залишиться без фінансування: названо умови

Зміни набудуть чинності з 1 вересня 2025 року

В Україні з 1 вересня 2025 року припинять фінансування деяких шкіл із державного бюджету. Йдеться про ті навчальні заклади, де навчаються менше ніж 45 осіб.

Як повідомляє офіційна газета Верховної Ради "Голос України", зміни до Порядку та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами було внесено Кабміном.

"Для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти заплановано не дозволяти фінансувати за допомогою освітньої субвенції навчальні заклади з кількістю учнів менш як 45 осіб (з 1 вересня 2025 року) та менш як 60 осіб (з 1 вересня 2026 року)", — йдеться у повідомленні.

Зміни також покликані привести зазначені документи у відповідність із Законом "Про Державний бюджет на 2024 рік".

Рішенням уряду також було внесено низку інших змін:

збільшено суми простою для педагогів закладів середньої освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, додавши до неї дні відпустки та матеріальну допомогу на оздоровлення;

змінено перелік напрямів, на які можна спрямувати залишки освітньої субвенції;

відкрито доступ до освітньої субвенції приватним закладам.

Раніше "Телеграф" повідомляв про реформу вищої освіти в Україні. Про неї на початку січня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Її збираються запустити вже 2024 року.