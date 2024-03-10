Часть украинских школ останется без финансирования: названы условия

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года

В Украине с 1 сентября 2025 года прекратят финансирование некоторых школ из государственного бюджета. Речь идет о тех учебных заведениях, где учатся менее 45 человек.

Как сообщает официальная газета Верховной Рады "Голос Украины", изменения в Порядое и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам и формулу распределения образовательной субвенции между местными бюджетами были внесены Кабмином.

"Для стимулирования повышения эффективности школьной сети и качества образования запланировано не позволять финансировать посредством образовательной субвенции учебные заведения с количеством учащихся менее 45 человек (с 1 сентября 2025 года) и менее 60 человек (с 1 сентября 2026 года)", — говорится в сообщении.

Изменения также призваны привести указанные документы в соответствие с Законом "О Государственном бюджете на 2024 год".

Решением правительства также был внесен ряд других изменений:

увеличено сумы простоя для педагогов заведений среднего образования и инклюзивно-ресурсных центров, добавив к ней дни отпуска и материальную помощь на оздоровление;

изменен перечень направлений, на которые можно направить остатки образовательной субвенции;

открыт доступ к образовательной субвенции частным заведениям.

Ранее "Телеграф" сообщал о реформе высшего образования в Украине. О ней в начале января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ее собираются запустить уже в 2024 году.