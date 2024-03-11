Відстрочка від мобілізації: юрист розповів, як правильно подавати документи

У законі чітко не прописана послідовність дій

В Україні продовжується загальна мобілізація. Проте деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку.

Адвокат Володимир Крекотня пояснив, коли саме потрібно подавати до ТЦК документи на відстрочку. За його словами, зазвичай військовозобов'язані хочуть подавати документи до проходження ВЛК, водночас в ТЦК наполягають на тому, щоб подавати їх після.

"У нас немає такої норми, де було б написано, що спочатку має бути ВЛК, а тоді — все інше. Тож військовозобов'язаний має право подати документи у будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне, а ТЦК зобов'язані їх прийняти та залучити до військової справи", — пояснив юрист.

Крекотня підкреслив, що перша повістка, яку отримує громадянин, стосується уточнення військово-облікових даних, даних про сімейний та соціальний статус людини, інформації про наявність інвалідності, наявність родича з інвалідністю, трьох дітей і так далі.

"І коли ТЦК відмовляється приймати ці документи та розповідає, що спочатку ВЛК — по суті, ТЦК відмовляється виконувати свої обов'язки. Тобто вони не роблять те, для чого власне викликали людину до ТЦК", — підкреслив адвокат.

Крекотня також наголосив, що проходження ВЛК створюєте ризик того, що у ТЦК можуть просто відмовитись приймати документи, які підтверджують право на відстрочку. За його словами, замість цього у ТЦК можуть спробувати вручити повістку на відправку до війська.

Юрист порадив спершу подати документи в ТЦК, які підтверджують право на відстрочку, таке звернення мають зафіксувати. Він зазначив, що після того, як буде розглянуто та зареєстровано документи, вирішуватимуться питання про проходження військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди звертатися та як діяти у випадку, якщо військовозобов'язаний бажає оскаржити рішення ВЛК. Комісія може ухвалити проведення повторного медогляду.