Максимально видалимо все, що порушує права людини: депутати пояснили що буде з мобілізацією

На думку депутата, зараз мобілізація нагадує "полювання на злочинців"

Після прийняття парламентом нового закону про мобілізацію, призов буде більш впорядкований і чесний. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат України, заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

"Найголовніше, що після прийняття закону буде закон. А ось те, що відбувається зараз із ТЦК, воєнкомами, облавами — це дійсно страшно, і це є порушенням прав людини. От вчора я на перехресті бачу близько 20-30 військових, які зупиняють кожне авто. Це, на мій погляд, виглядає, як полювання на злочинців. Це неправильно. І я дуже вірю, що саме цим законопроектом, який стане законом, ми максимально видалимо все, що може порушувати права людини. Ми віримо в те, що профільний комітет, Міністерство оборони, Генштаб — також знають, що таке права людини. А те, що сьогодні відбувається без цього закону — на порядок гірше навіть від тих норм, які видаються суспільству найсуворішими", — зазначив Ткаченко.

Повний текс інтерв’ю з Максимом Ткаченко читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 5 березня.