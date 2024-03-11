Отсрочка от мобилизации: юрист рассказал, как правильно подавать документы

В законе четко не прописана последовательность действий

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку.

Адвокат Владимир Крекотня объяснил, когда именно нужно подавать в ТЦК документы на отсрочку. По его словам, обычно военнообязанные хотят подавать документы до прохождения ВВК, в то же время в ТЦК настаивают на том, чтобы подавать их после.

"У нас нет такой нормы, где было бы написано, что сначала должна быть ВВК, а потом все остальное. Поэтому военнообязанный имеет право подать документы в любой момент, когда сочтет это нужным, а ТЦК обязаны их принять и приобщить к военному делу", — пояснил юрист.

Крекотня подчеркнул, что первая повестка, получаемая гражданином, касается уточнения военно-учетных данных, данных о семейном и социальном статусе человека, информации о наличии инвалидности, наличии родственника с инвалидностью, троих детей и так далее.

"И когда ТЦК отказывается принимать эти документы и рассказывает, что сначала ВВК — по сути, ТЦК отказывается выполнять свои обязанности. То есть они не делают то, для чего собственно вызывали человека в ТЦК", — подчеркнул адвокат.

Крекотня также подчеркнул, что прохождение ВВК создает риск того, что в ТЦК могут просто отказаться принимать документы, подтверждающие право на отсрочку. По его словам, вместо этого в ТЦК могут попытаться вручить повестку на отправку в армию.

Юрист посоветовал сначала подать документы в ТЦК, подтверждающие право на отсрочку, такое обращение должны зафиксировать. Он отметил, что после того, как будут рассмотрены и зарегистрированы документы, будут решаться вопросы о прохождении военно-врачебной комиссии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда обращаться и как действовать в случае, если военнообязанный желает обжаловать решение ВВК. Комиссия может принять решение о проведении повторного медосмотра.