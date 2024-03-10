Чи є місця, де не можна вручати повістки: юрист пояснив нюанси

В Україні продовжується загальна мобілізація

У законах не прописано чітких правил, де саме можуть вручати повістки військовозобов'язаним. Проте є нюанси, які треба враховувати.

Про це повідомив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, пише РБК-Україна. За його словами, повістку за правилами видають на ім’я конкретного громадянина, вона має містити його ПІБ, адресу місця реєстрації або проживання, номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК.

Також в документі мають бути:

дата і час та адреса ТЦК та СП, куди треба з'явитись;

посада та ПІБ керівника ТЦК та СП, який сформував повістку;

підпис керівника ТЦК та СП;

дата видачі повістки;

печатка ТЦК та СП.

Розписку або "корінець" повістки, де розписалася людина про отримання документа, залишають у ТЦК та СП.

Юрист зазначив, що постановою КМУ № 154 затверджено "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". Воно визначає, що представники ТЦК і СП оповіщають громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку".

"Оповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити і роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК в терміни, які зазначені в отриманих ними документах", – пояснює Маринич.

До ТЦК військовозобов'язані можуть прибути для:

взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період;

оформлення військово-облікових документів;

проходження медичного огляду;

направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу.

За правилами військового обліку, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних ТЦК та СП.

"Незважаючи на перебування на військовому обліку у військкоматі за своїм місцем проживання, будь-який ТЦК та СП може здійснювати оповіщення громадян, які не перебувають у них на обліку. Це призводить до того, що громадяни, які, наприклад перебувають у службових відрядженнях або їдуть у інше місто на декілька днів, можуть отримати повістку про явку до військкомату не за їх місцем обліку. При тому явка за такою повісткою є обов’язковою", – зазначив адвокат.

Тобто навіть якщо людина вже стоїть на військовому обліку, нову повістку все одно можуть вручити. Наприклад, якщо чоловік поїхав у відрядження в інше місто.

В законах не прописано конкретних місць, де можна вручати повістки, а де заборонено. За таких обставин повістку можуть вручати у будь-якому місці і незалежно від того, чи перебуваєте ви на військовому обліку у військкоматі за місцем вручення.

За законопроєктом №10449, по встановленню місць вручення повісток нових змін не пропонують, каже юрист. Але можуть доповнити статтю 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (обов’язки громадян) таким: "У разі отримання повістки (доведення розпорядження) про виклик до ТЦК та СП громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній (ньому) місце та строк".

"Були випадки, коли вручали повістки заброньованому працівникові, коли він був у дводенному службовому відрядженні в іншому місті. Коли той проігнорував явку за такою повісткою, ТЦК та СП ініціювало процедуру притягнення до адміністративної відповідальності і в результаті заброньований працівник отримав штраф за порушення правил військового обліку, який надалі був примусово стягнутий виконавчою службою", – підкреслив Маринич.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди звертатися та як діяти у випадку, якщо військовозобов'язаний бажає оскаржити рішення ВЛК. Комісія може ухвалити проведення повторного медогляду.