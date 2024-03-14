"Отримайте 1000 грн на картку": українців попередили про нову шахрайську схему

Не вводьте особисті дані на сумнівних сайтах

Шахраї продовжують використовувати відомі бренди для обману звичайних українців, цього разу вони від імені популярної мережі супермаркетів надсилають фейкові повідомлення із пропозицією отримати 1000 гривень на банківську картку. При переході на фішингові посилання користувач передає шахраям свої персональні дані, а з ними і гроші зі своїх рахунків.

Небезпечні повідомлення з посиланнями на ресурси зловмисників поширюються у соціальних мережах. Про цю схему шахраїв попереджає Кіберполіція.

Схема шахраїв із 1000 грн на картку

У соціальних мережах зловмисники масово відправляють повідомлення із пропозицією отримати гроші нібито від АТБ. Але для того, щоб забрати нагороду, потрібно заповнити анкету та підтвердити транзакцію в інтернет-банкінгу. У деяких випадках у користувача просять код підтвердження.

При переході на фішингові посилання також можуть з’явитися повідомлення про дозвіл на доступ до електронного підпису. Отримавши ці дані, зловмисники крадуть гроші з рахунків.

Зазначимо, що така схема не є новою. Навесні 2023 року шахраї вже використали бренди АТБ та популярного банку "Райффайзен" для обману звичайних українців, про що писав "Інформатор".

У Кіберполіції порекомендували не переходити за сумнівними посиланнями та не погоджуватися на подібні пропозиції. При отриманні такого повідомлення варто перевіряти ще раз достовірність інформації на офіційному сайті компанії. Всі акції та інші пропозиції дізнавайтеся лише за допомогою перевірених каналів.

Якщо ж стався витік особистих даних, варто заблокувати картку та повідомити про інцидент у банк. Якщо шахраї встигли зняти гроші, звертайтеся до правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жінка хотіла отримати виплати від Верховної Ради, але втратила велику суму. Зловмисники списали у неї з картки майже 50 тисяч гривень.