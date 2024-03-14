Укр

"Получите 1000 грн на карточку": украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке
Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. Фото Открытые источники

Не вводите личные данные на сомнительных сайтах

Мошенники продолжают использовать известные бренды для обмана обычных украинцев, на этот раз они от имени популярной сети супермаркетов отправляют фейковые сообщения с предложением получить 1000 гривен на банковскую карточку. При переходе на фишинговые ссылки пользователь передает мошенникам свои персональные данные, а с ними и деньги со счетов.

Опасные сообщения со ссылками на ресурсы злоумышленников распространяются в социальных сетях. Об этой схеме мошенников предупреждает Киберполиция.

Схема мошенников с 1000 грн на карточку

В социальных сетях злоумышленники массово отправляют сообщения с предложением получить деньги якобы от АТБ. Но для того, чтобы забрать награду, нужно заполнить анкету и подтвердить транзакцию в интернет-банкинге. В некоторых случаях у пользователя просят код подтверждения.

При переходе на фишинговые ссылки также могут появиться сообщения о разрешении доступа к электронной подписи. Получив эти данные, злоумышленники воруют деньги со счетов.

Отметим, что такая схема не нова. Весной 2023 года мошенники уже использовали бренд АТБ и популярного банка "Райффайзен" для обмана обычных украинцев, о чем писал "Информатор".

В Киберполиции порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам и не соглашаться на подобные предложения. При получении такого сообщения стоит перепроверить достоверность информации на официальном сайте компании. Все акции и другие предложения узнавайте только по проверенным каналам.

Если же произошла утечка личных данных, стоит заблокировать карту и сообщить об инциденте в банк. Если мошенники успели снять деньги ― обращайтесь в правоохранительные органы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что женщина хотела получить выплаты от Верховной Рады, но сама лишилась крупной суммы. Злоумышленники списали у нее с карты почти 50 тысяч гривен.

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#Интернет #Мошенничество #Безопасность #Киберполиция