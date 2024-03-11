Видавали себе за працівників ТЦК: у Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця майже на 2 мільйони (фото)

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили шахраїв, що видавали себе за працівників ТЦК та ДБР. Злочинці під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за фактами вчинення щодо потерпілого шахрайства, вимагання та позбавлення волі (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, один із підозрюваних був давно знайомим з 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні "білого" військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг "помічник" оцінив у 388 тис. грн. Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", телефонували, відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

В одному з епізодів шахрайства зловмисники під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого та під погрозами отримали від нього його 600 тис. грн за "закриття питання" нібито за підробку військового квитка.

Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду, яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій. І знову аби все залагодити, з чоловіка вимагали гроші.

Також зловмисники, погрожуючи потерпілому, розповідали що брата одного з учасників злочинної схеми призначили на керівну посаду в ТЦК в м. Києві та відправляли фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ. Крім того, зловмисники просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових.

Загалом, під різними приводами учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн. В ході контролю за вчиненням злочину, в момент передачі 4000 доларів США фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому".

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, члени якого видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу.