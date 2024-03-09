Шахраї 8 березня намагались "розвести" відому волонтерку від імені Monobank: розкрито схему обману

Врятувало те, що невідомі не витримали паузу у потрібний момент

Відому волонтерку Лесю Литвинову намагались ошукати шахраї, які вигадали нову схему з використанням Monobank. Невідомі створили переконливу копію чату підтримки банку у Telegram та намагались отримати доступ до банки зі збором коштів.

Врятувало волонтерку, як вона каже, те, що шахраї не витримали паузу у потрібний момент та не дотисли. Про це вона написала у Facebook.

Невідомі запитали у коментарях номер телефона, а вже через 15 хвилин зателефонували, щоб уточнити інформацію щодо банки збору та отримати підтвердження, що гроші збирають дійсно для військових.

"Треба сказати, чат-бот дуже схожий на "рідний". Хлопець, який зі мною розмовляв, був неймовірно ввічливим, україномовним, явно молодим. Кілька разів підкреслював, що вони не мають наміру блокувати банку. Що їм треба лише підтвердження, що кошти дійсно йдуть на бійців. Не тиснув. Не квапив. Розпитував про роботу фонду. Питав чи можемо ми підтвердити купівлю імплантів чеками або договорами", — пише Леся Литвинова.

Насторожило те, що йому був потрібен код підтвердження, який прийшов на смс.

"Я засумнівалась. Бо смс прийшло дійсно від монобанку, але в ньому було написано "підтвердіть вхід з нового пристрою. Код " **** ". І навіть коли я сказала "стоп, мені це не подобається", хлопець дуже спокійно сказав, що це добре, що я така пильна і він почекає. Мовляв, синю галочку в чаті бачите? Ми — верифікована підтримка банку. Але, звичайно, обережність не завадить", — розповідає волонтерка.

За її словами, шахрай був досить переконливим і якби її не насторожив збіг обставин "дайте свій телефон/дзвінок зі служби підтримки", то шанс у нього був би.

"Але поки я намагалась зрозуміти чи раптом мене не намагаються надурити, Валерія Озбайрак встигла відкрити на своєму телефоні чат зі службою підтримки Моно і я змогла порівняти лого. Схоже. Дуже. Але ніт", — пише Леся Литвинова.

Опісля вона звернулась до реальної служби підтримки Monobank, яка була на висоті.

"Навіть, коли я вирішила пограти в параноїка і відмовилась їм називати модель свого телефону, аби порівняти з девайсом, з якого була спроба входу. Висновок — схеми старі, але робочі. З тими, хто насмерть задовбан, можуть працювати. Шахраї вчаться. Бо розмова була дійсно на рівні. Це сильно не перша подібна спроба за роки мого волонтерсва. Але раніше розпізнати шахраїв мені вдавалося майже з перших речень. Про всяк випадок нагадаю, що жодні данні-коди-паролі-явки передавати нікому не можна, навіть якщо все здається логічним", — резюмує волонтерка.

Раніше "Телеграф" писав, що люди, родичі яких потрапили в полон, зазвичай перебувають у пригніченому стані і часто потрапляють у тенета шахраїв. Втім, найпопулярніші схеми вже відомі, а отже, від них можна захиститися.