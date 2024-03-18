Військові не мають обмежувати права людей: Лубінець прокоментував скандальний законопроєкт про мобілізацію

Єдиний орган, який має ухвалювати подібні рішення, — це судова система, каже Лубинець.

Працівники ТЦК не мають отримувати додаткові повноваження щодо перевірки громадян навіть в умовах воєнного стану. Адже це обмеження прав людей.

Для цього є відповідні органи. Про це заявив Омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Украина Сейчас". Він прокоментував правки до закону про мобілізацію та назвав три проблеми.

Лубінець каже, що раніше надсилав заперечення щодо закону про мобілізацію і підтримає його, якщо зауваження будуть враховані. Зокрема, за його словами, було зауваження щодо роботи ТЦК.

Він висловився категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. Адже, це підрозділ ЗСУ. І згідно з Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України.

"Це пряма норма Конституції, яка не підпадає під обмеження в умовах воєнного стану. Основне моє застереження — не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб представники ТЦК перевіряли документи чи обмежували громадян — то це неможливо", — каже Омбудсман.

Окрім цього, Лубінець не згодний з обмеженнями прав. Вони мають прийматись в суді за законом.

"Чи треба обмежувати права людини, які фактично нехтують своїм обов'язком, а дійсно захищати свою Батьківщину це і є обов'язок, який прописаний у Конституції. Чи треба це робити? Безумовно треба. Але як це робити? Це треба робити виключно у законний спосіб. Єдиний орган, який повинен виносити подібні рішення — це судова система", — наголошує він.

На його погляд, на підставі рішення суду можна обмежувати права на керування автотранспортом і на виїзд за кордон. Він наголосив, що тільки по закону.

Лубінець також прокоментував ситуацію щодо людей з інвалідністю. Він вважає, що ці питання взагалі не треба було підіймати, адже в Україні є окрема конвенція по захисту прав людей з інвалідністю. І це питання можна було вирішити по іншому.

"Наприклад, треба було чітко встановити, що якщо людина з інвалідністю хоче виїхати на лікування за кордон, то таку людину може і повинна супроводжувати людина, яка є родичем першої гілки. Це можна було б зробити постановою Кабміну", — каже Омбудсман.

Як повідомляв "Телеграф", 12 березня на засіданні Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки, його члени проголосували проти заморожування рахунків та банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та керування автомобілем для тих, хто ухиляється від мобілізації.