Мобілізація по-новому: кого поставить на військовий облік, а хто отримає відстрочку

Народні обранці все ще шукають балансу, приймаючи рішення щодо тих чи інших норм нового законопроекту

Депутати у Верховній Раді продовжують працювати над новим законопроектом про мобілізацію, що містить понад 4000 правок, а завершення роботи над ним залежить від того, чи зможуть вони дійти згоди щодо ключових положень. Документ містить низку норм, які викликають багато запитань.

Наразі вже є розуміння, кого поставлять на військовий облік, а хто отримає відстрочку. Але в процесі редагування документа все ще може змінитися. "Телеграф" вирішив підсумувати інформацію, яка відома на даний момент.

Кого хочуть поставити на військовий облік

Група народних депутатів пропонує протягом 60 днів з дня набрання чинності законопроектом № 10449 зобов’язати стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування за своїм місцем проживання військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які звільнені зі служби у тому числі у зв’язку з виходом на пенсію.

До цієї категорії відносять таких громадян:

· поліцейські;

· особи начальницького та рядового складу МВС України;

· співробітники Нацполіції України;

· співробітники Державного бюро розслідувань;

· співробітники Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів та підрозділів цивільного захисту;

· службовці Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, Державної податкової служби та Державної митної служби;

· особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.

Запропоновані нардепами зміни стосуються підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ Заключних положень законопроекту №10449.

У разі ухвалення законопроекту право на відстрочку збережуть такі військовозобов’язані :

– заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями у порядку, встановленому КМУ;

- визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з подальшим проходженням ВВК);

– опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

– опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу, хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, дитині, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, але якій не встановлена інвалідність;

– жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

– опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

– жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;

– народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

– працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони, ЗСУ, ДССТ, ДСРСЗІ, СБУ, ЗВРУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, МВС;

Під час військового стану особи з інвалідністю та які мають відстрочку від мобілізації або звільнені від неї можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, що депутати домовилися про те, що у новому законі не буде вимоги блокувати картки ухилистам.