"Боец должен не просто выжить": в ТЦК рассказали, откуда берется мотивация у мобилизованных

При обучении с мобилизованными происходят определенные изменения

Мотивация мобилизованного приобретается в процессе обучения. Уже на этом этапе к каждому приходит понимание, что он не просто скрывавшийся от ТЦК гражданин с улицы, а что он военнослужащий.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин. По его словам, около месяца мобилизованные проходят базовую военную подготовку.

"Они одеты по форме, им выдали оружие, средства защиты, у них нормальное питание. Видят, что армия всем обеспечена и сильна (конечно, волонтеры помогают с тем, чего государство не может дать). И уже на этом этапе к каждому приходит понимание, что он не просто скрывавшийся от ТЦК гражданин с улицы, а что он военнослужащий, который может и должен защитить свою страну. У него для этого есть навыки, умения. Вот его собратья и его подразделение", — подчеркнул Истомин.

Он также отметил, что когда в составе своего подразделения боец оказывается на позиции, к нему приходит осознание, что он не может подвести товарищей, что позади него гражданское население, которое нужно защитить. По словам майора, кто бы и как был немотивирован в гражданской жизни, но когда он принимает бой, то это уже другой человек.

"Ведь в течение процесса подготовки он проходит ряд метаморфоз. У него есть четкая установка: он должен не просто выжить, а выполнить задачу и выжить", — подчеркнул он.

Истомин также считает, что в случае, если человек думает, что пойдет в ВСУ и погибнет, то "он сам себя похоронит еще до боя". По его мнению, если бы все так думали, то уже некому было бы выполнять боевые задачи.

"Однако обученные и опытные бойцы далеко не всегда получают ранения или гибнут. Конечно, каждый видит то, что хочет. Многие гражданские, для которых "войны нет", видят ее разве что в некрологах. А кто-то, кому не безразлична наша борьба, вдохновляется видео или публикациями о работе украинских подразделений, рассказами о наших воинах и приобщается к сопротивлению оккупантам с оружием в руках или волонтерскому движению", — отметил майор.

Истомин рассказал, что больше всего может мотивировать бойца. По его мнению, одним из сильнейших мотиваторов есть кадры с деоккупированных территорий.

"После Бучи, когда мы увидели настоящее лицо русского солдата, каждый должен осознать, что любой город может стать Бучей, если врага не победить. Мы же защищаем не просто абстрактную страну или территорию, а защищаем свои города, свои семьи. И у многих именно это является основным мотивом — желание защитить свою семью", — заявил майор.

В то же время Истомин отметил и материальную составляющую службы в армии. По его мнению, здесь "все достаточно неплохо".

"Мобилизированный получает денежное довольствие в размере более 20 тысяч гривен, как только приходит в учебный центр. Если несет боевое дежурство не на линии столкновения, дополнительно получает еще 30 тысяч. Если выполняет задание на передовой, то до базовых 20 тысяч дополнительно имеет еще 100 тысяч. По-моему, для людей, которые ищут финансовое обеспечение, это хорошо», — подытожил майор.

Детальнее о теме мобилизации и низкой мотивации становиться на защиту Родины у значительной категории граждан призывного возраста, читайте в материале "Телеграфа": Майор ВСУ рассказал, как батальон "немотивированных" бойцов четыре месяца держал оборону на авдеевском коксохиме.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что работники ТЦК не должны получать дополнительных полномочий по проверке граждан даже в условиях военного положения. Это ведь ограничение прав людей.