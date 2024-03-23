Всюди сонце, у мене злива: в Укргідрометцентрі посянили, чому їхні передбачення не завжди виправдовуються

Коли прогноз погоди не точний, то синоптиків це засмучує

Попри те, що сучасні синоптики мають доступ до супутникових даних й інших новітніх технологій, часом їхні передбачення не справджуються навіть у прогнозі на 1-2 дні. Але навіть попри найновітніше обладнання, неможливо на 100% точно спрогнозувати погоду.

Про це "Телеграф" розповіла синоптикиня відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк. За її словами, це зумовлено тим, що природа часто підкидає сюрпризи навіть досвідченим метеорологам.

"Прогноз погоди — це науково обґрунтоване припущення про майбутній стан атмосфери, а не гарантії та обіцянки, адже синоптики не можуть керувати погодою. Прогнозувати погоду — значить знати, як застосувати дані, які ми маємо зараз для передбачення ситуації в майбутньому — доволі комплексне завдання через велику кількість інформації та залучених факторів", — каже вона.

Синоптикиня порівняла прогноз погоди із математичним рівнянням, в якому чим більше змінних, тим точніший буде результат. При складанні прогнозу фахівці враховують досить багато значень: температуру, тиск, вологість, сезон, час добі, сезон та ще багато чого. Проте навіть якщо використовувати усі наявні сьогодні технології для прогнозування погоди, не гарантовано, що якась невеличка зміна не зіпсує увесь прогноз.

За словами Олени Палагнюк, процеси в атмосфері перебувають у постійній динаміці. Розвиток комп’ютерних технологій дуже допомагає вдосконалити прогноз, але завжди буде межа, за яку прогнози не в змозі зазирнути.

"Наприклад, коли ми очікуємо активний циклон з півдня (це завжди значні опади та вітри, а взимку ще й ожеледь, налипання мокрого снігу та хуртовини), ми маємо розрахунки його траєкторії, і відповідно до них даємо прогноз по певній території. Але навіть ансамблевий аналіз прогностичних моделей не гарантує 100% справджуваності прогнозу. Іноді буває, що ми чекаємо негоду в Києві, а траєкторія циклону в останні кілька годин до визначеної дати прогнозу дещо змістилася східніше, на Лівобережжя (Чернігівщину та Сумщину), і по Київщині інтенсивність явищ значно знизилась. Такі випадки — завжди прикрість для синоптика, каже фахівець", — резюмувала фахівець.

Повну версію інтерв'ю з Оленою Палагнюк, читайте в матеріалі "Телеграф": "Чи потрібно боятися кліматичної зброї і чому брешуть прогнози погоди: синоптик пояснив у чому справа"

Також "Телеграф" розповідав, якою буде погода до кінця березня в Україні. За словами синоптика, вночі ще залишаються невеличкі заморозки.