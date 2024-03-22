Чи порадує сонце киян: якою буде погода у Києві на вихідних

Місцями пройде невеликий дощ

Весна вже у розпалі, і у Києві поки що тримається тепло. У суботу, 23 березня, у столиці очікується до 13 градусів тепла.

Про це йдеться на сайті Українського гідрометеорологічного центру. За даними синоптиків протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода.

Уночі температура повітря опуститься до +5°…+3°, вдень підійметься до +11°…+13°. Опадів у столиці не очікується. Проте в області та під Києвом місцями пройде дрібний дощ. Вітер південно-західний, швидкість поривів 5-10 м/с. Вологість 70-80%.

Карта погоди на 23 березня

У неділю, 24 березня, у столиці буде хмарно, але з проясненнями. Очікуються опади. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. Температура повітря дещо знизиться — вдень стовпчики термометра підіймуться до +6°…+8°, а вночі впадуть до +6°…+4°. Вітер південно-західний, швидкість 5-10 м/с. Вологість 77-88%.

Карта погоди на 24 березня

Також синоптики прогнозують, що наступний тиждень у Києві почнеться з опадів. Температура повітря поступово буде підійматися, попри дощі.

Раніше "Телеграф" писав, чи чекати справжнього тепла до кінця березня. В останню декаду місяця на українців чекають температурні гойдалки.