2-4 тижні аврального графіка: наскільки вразливим залишиться Харків після відновлення світла

Після атаки енергетична інфраструктура міста стане вразливішою

Вночі, 22 березня, Харківська область мала один з найбільших по своїй масованості й інтенсивності удар по енергоінфраструктурі. Харків опинився у режимі блекауту. Були зруйновані всі трансформаторні підстанції та одна ТЕЦ.

Зараз всі відповідні служби працюють над відновленням повноцінної життєдіяльності міста та області. Утім від сьогодні АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень.

"Телеграф" дізнавався на скільки все серйозно.

Як вже зрозуміло, російська масована атака по об'єктах енергетики дійсно завдала важкого рівня руйнацій. Фахівці цілодобово ремонтують інфраструктуру після прильотів. І хоч після повного знеструмлення у місті електропостачання відновили для близько 40% споживачів, аварійні відключення за графіком повернулися.

Як наголосив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якмога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати.

Наразі точну дату повного відновлення електроенергії та роботи комунікацій спрогнозувати важко. Утім, вже о 5-й ранку у місті почали роботу всі Пункти незламності, їх 74.

Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають, зауважив мер Харкова Ігор Терехов.

"Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Вся медична сфера заживлена від генераторів, працюють всі лікарні та реанімації. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів", — пояснив міський голова.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "Телеграфу", що перший етап відновлення триватиме 2-4 тижні. Саме на цей період в Харкові, найімовірніше, буде подаватися живлення за графіком. Обмеження для населення буде діяти по 6-8 годин на добу, весь інший час електрика буде.

Як вдалося дізнатися "Телеграфу", зруйновано було саме теплоцентраль — не найбільшу в Харкові.

Поки що складно спрогнозувати, чи вдасться повністю уникнути відключень електроенергії після відновлення системи до кінця березня. Адже цілком ймовірно, що вона залишиться вразливою до подальших атак.

Як зазначили всі опитані нами фахівці, необхідно дочекатися завершення оцінки масштабів руйнувань, перш ніж робити будь-які прогнози. Утім вже зараз зрозуміло — повторні атаки можуть статися в майбутньому.