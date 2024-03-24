Одеса повертається до графіків відключення світла: чому і як дізнатися про свою адресу

Стабілізаційні відключення будуть застосовуватися під час вечірніх пікових годинників

Через нові російські масовані обстріли Одеса змушена повернутися до графіків відключення світла. Людей просять з розумом споживати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. За її словами, цей вимушений захід знадобився через збільшення електроспоживання. Стабілізаційні відключення будуть застосовуватися під час вечірнього пікового годинника.

"Просимо розумно споживати електроенергію, щоб знизити навантаження на мережу", — кажуть енергетики.

Так, наприклад, виглядає графік відключення світла в самому центрі міста — на вулиці Пушкінській:

По ньому можна зрозуміти, що відключення проводитимуться 3-4 рази на день на 2-3 години.

Дізнатися про відключення у своєму будинку можна в кілька кліків, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, як раніше ми писали, що у Кривому Розі також вводять графіки відключень світла. З такою ж проблемою зіштовхнуться і жителі Харкова та області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, яка сталася 22 березня, у чотирьох областях України було обмежено споживання електроенергії. Це стосувалося Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Ремонтні бригади робили все, щоб якнайшвидше підключити всіх споживачів.