Зруйновано ТЕЦ та всі підстанції: Терехов розповів про ситуацію в Харкові

У місті серйозні руйнування, проте про евакуацію не йдеться

Ситуація у Харкові після російського обстрілу 22 березня залишається вкрай складною, а електрика та опалення відсутня приблизно у половини городян. З водопостачанням справи кращі, його повернули в практично всі будинки.

Як розповів в ефірі єдиного марафону, зараз близько 60% будинків мають опалення, а от електрика повернулася лише до 40% городян. Точного розуміння, коли в місті відновлять стабільне енергопостачання, поки що немає.

"Ремонтні бригади працюють, але дуже серйозні руйнування. Зруйновано всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ", — сказав він і додав, що буде зроблено все, щоб електрика повернулася якнайшвидше.

При цьому він зазначив, що за приблизними підрахунками у Харкові зараз перебуває близько 1,3 мільйона людей, проте питання про евакуацію зараз не стоїть. Терехов додав, що кожен сам має право визначити залишатися чи їхати йому з міста, але на загальноміському рівні таке питання не порушувалося.

За його словами, ситуація в місті не настільки погана, оскільки там працюють магазини, заправки та аптеки, також можна знайти й інші відкриті заклади, на кшталт фітнес-залів. Також у місті не працює електротранспорт, але муніципальні автобуси ходять постійно, а ті мешканці, яким треба зарядити пристрої, завжди можуть скористатися "Пунктами незламності".

Як повідомлялося раніше, удару по Харкову було завдано перед світанком 22 березня, через що місто було повністю знеструмлено. Згідно з офіційними даними по міських об’єктах енергетичної інфраструктури окупантами було запущено близько 20 ракет.