У Харкові та області ввели планові відключення електрики: оприлюднено графік
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жителям Харківщини доведеться деякий час жити із регулярними блекаутами
Після масованого ракетного удару по Харкову 22 березня у місті та області спостерігаються проблеми з електрикою. Тому було вжито аварійних заходів та введено графіки відключення енергії.
Як повідомив у своєму telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі було запроваджено графік відключень, який діятиме з 25 по 31 березня.
"Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якмога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати", — написав він.
Для Харкова:
- Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
- Слобідський, Основ’янський райони: з 15:00 до 21:00.
- Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
- Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
Для області:
- Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
- Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.
- Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
- Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.
Як повідомлялося раніше, удару по Харкову було завдано перед світанком 22 березня, через що місто було повністю знеструмлено. Згідно з офіційними даними по міських об’єктах енергетичної інфраструктури окупантами було запущено близько 20 ракет.