У Харкові та області ввели планові відключення електрики: оприлюднено графік

Жителям Харківщини доведеться деякий час жити із регулярними блекаутами

Після масованого ракетного удару по Харкову 22 березня у місті та області спостерігаються проблеми з електрикою. Тому було вжито аварійних заходів та введено графіки відключення енергії.

Як повідомив у своєму telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, наразі було запроваджено графік відключень, який діятиме з 25 по 31 березня.

"Наголошую, що це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якмога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати", — написав він.

Для Харкова:

Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

Слобідський, Основ’янський райони: з 15:00 до 21:00.

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Для області:

Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.

Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Як повідомлялося раніше, удару по Харкову було завдано перед світанком 22 березня, через що місто було повністю знеструмлено. Згідно з офіційними даними по міських об’єктах енергетичної інфраструктури окупантами було запущено близько 20 ракет.