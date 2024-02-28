Підтримував війну, хоча сам із України: у Росії помер останній прем’єр СРСР

Рижков був тісно пов’язаний із політикою Михайла Горбачова

У Росії на 95-му році життя помер колишній глава уряду СРСР Микола Рижков. Він підтримував агресію РФ проти України у 2014 та 2022 роках, за що був у всіх можливих санкційних списках.

Про смерть політика повідомила речник Ради Федерації країни агресора Валентина Матвієнко у своєму Telegram. До речі, народився він в Україні – у селищі Диліївка Донецької області.

"Телеграф" вирішив нагадати, якою була політична кар’єра Рижкова та чим запам’ятався ворог України.

Політична біографія Миколи Рижкова

У 1974-1989 роках Рижков був депутатом Верховної Ради СРСР. У 1985-1991 роках працював головою Ради міністрів СРСР (за часів епохи перебудови). Він був тісно пов’язаний з політикою Михайла Горбачова, який прагнув оживити радянську економіку за допомогою передових технологій та децентралізованого планування. Однак він чинив опір впровадженню ринкових цін та інших механізмів, і до 1990 року його керівництво піддалося різкій критиці з усіх боків. Після перенесеного серцевого нападу у грудні 1990 року Рижков поступився посадою глави уряду Валентину Павлову 14 січня 1991 року.

Після відставки та виходу на пенсію Рижков продовжив політичну кар’єру. У 1995-2003 роках він працював депутатом Держдуми Російської Федерації, потім упродовж 20 років – сенатором у Раді Федерації від Білгородської області. Повноваження Рижкова як сенатора було припинено 25 вересня 2023 року. Тоді, як пишуть у мережі, він подивився у свій паспорт і сказав "досить".

На посаді сенатора Микола Рижков підтримував війну проти України. Зокрема, введення російських військ у Крим у 2014 році, а також окупацію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України у 2022 році.

За підтримку війни та дій російського диктатора Володимира Путіна Рижков потрапив під санкції Європейського Союзу, США, України, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

"Ми накладаємо санкції ще на низку російських офіційних осіб, у тому числі впливових осіб, які надають матеріальну допомогу російському керівництву, а також на банк, який надає допомогу цим особам", — заявляв колишній президент США Барак Обама у березні 2024 року, коментуючи введення санкцій США, зокрема, проти Рижкова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путіну довелося змінювати військово-адміністративний поділ Росії через окуповані території України.