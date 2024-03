Помер автор легендарного хіта "All by myself" Ерік Кармен (фото)

На момент смерті йому було 74 роки

Відомий американський поп-виконавець та автор легендарного хіта "All by myself" Ерік Кармен помер минулими вихідними. Про це повідомила родина артиста на його сайті. Відомо, що співак пішов із життя уві сні. На момент смерті йому було 74 роки.

"З величезним сумом ми повідомляємо сумну новину про смерть Еріка Кармена. Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні наприкінці вихідних", — йдеться у повідомленні на сайті музиканта.

Про причини смерті сім’я не повідомила. Тільки попросила громадськість поважати їхню приватність.

Зазначимо, що Ерік Кармен народився 1949 року в американському Клівленді. Вперше публічно про себе він заявив у 1970-х у складі поп-рок гурту Raspberries. Після розпаду колективу 1975 року Ерік Кармен розпочав сольну кар’єру. І цього року на світ з’явилася легендарна композиція "All by myself".

Свого часу легендарний хіт Кармена переспівував Френк Сінатра та Карел Готт, а також інші виконавці. А найвідомішу кавер-версію цієї композиції виконала Селін Діон.

Також ця композиція звучала у серії фільмів про Бріджіт Джонс. І багато людей дізналися про цю пісню саме з фільму.

"Для нього було великою радістю знати, що протягом десятиліть його музика зачіпала багатьох і буде його незабутньою спадщиною", — йдеться у повідомленні на сайті артиста.

