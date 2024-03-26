Умер бывший первый вице-премьер, известный украинский политик

Он возглавлял украинский парламент в момент принятия Акта о провозглашении независимости Украины в 1991 году

На 98-м году жизни умер Герой Украины Игорь Юхновский. Он входил в первый состав Верховной Рады еще в 1990 году и является народным депутатом І–IV созывов. С октября 1992 по 1993 год занимал должность первого вице-премьер министра Украины.

"Печальная новость. Отошел в вечность Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почётный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости. О прощании и похоронах сообщим позднее. Светлая Память", — написал в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

98-летний ученый, физик-теоретик был самым пожилым из ныне живых депутатов Верховной Рады всех созывов. Игорь Юхновский принимал непосредственное участие в провозглашении независимости Украины. Во время принятия Акта о провозглашении Независимости Украины в 1991 году он возглавлял украинский парламент. В Раде он представлял Народный рух и блок "Наша Украина". При президентстве Виктора Ющенко возглавлял Институт национальной памяти.

В 1991 году Юхновский боролся за пост президента Украины. Однако тогда за него проголосовали только 554 719 украинцев (1,74% голосов избирателей). Он занял пятое место на выборах.

Кроме политической деятельности, Юхновский был блестящим ученым. Он — доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины, основатель и почётный председатель Института физики конденсированных систем НАН Украины во Львове. Является доктор Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он автор около 500 научных статей, 7 монографий и учебников.

Юхновский был обладателем множества наград и званий:

звание Герой Украины с вручением ордена Государства (2005);

орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2009);

орден князя Ярослава Мудрого V в. (2001);

орден "За заслуги" I ст. (2000);

Почетное отличие Президента Украины (1995);

кавалер орденов СССР "Знак почета" (1975),

Трудового Красного Знамени (1985), Отечественной войны I в. (1985);

Награда Президента Украины — юбилейная медаль "25 лет независимости Украины" (2016);

Орден Свободы (2016).

Игорь Юхновский — участник Второй мировой войны. Он был сапером и минером первого взвода первой роты 201 батальона резерва главного командования СССР. Участвовал в освобождении Львова.

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