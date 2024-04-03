Як з ЄС не буде: Столтенберг пояснив, чому Україну поки що не запросили до НАТО

Генсек пояснив різницю між Євросоюзом та Північноатлантичним альянсом

Запрошення України до НАТО за сценарієм ЄС може створити додаткові перешкоди щодо її вступу. Це з деякими відмінностями у структурах двох блоків.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС країн Альянсу у Брюсселі. Його слова наводить"Європейська правда".

Він нагадав, що всі країни Північноатлантичного альянсу вже висловили згоду на те, що Україна в майбутньому стане його частиною. При цьому вони навіть погодилися прибрати План дій щодо членства (ПДЧ) як обов’язковий крок для вступу.

При цьому Столтенберг зазначив, що ЄС та НАТО мають різні структури, а тому, якщо країну запрошують до Євросоюзу, то до моменту вступу може пройти дуже багато часу. Водночас запрошення до НАТО зазвичай закінчується вступом у найближчий час.

"Нам необхідно уникнути створення — знову — двоетапного процесу на шляху до членства", — сказав генсек.

Столтенберг наголосив, що існує чітке зобов’язання країн НАТО щодо членства України, яке залишатиметься в силі "незалежно від технічних деталей".

Як повідомлялося раніше, у НАТО обговорюють можливість створення місії щодо підтримки України. Це буде включати організацію програм навчання та доступу до логістики.