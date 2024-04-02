Україна буде в НАТО, але…: у Байдена озвучили головну проблему

Саміт Альянсу відбудеться 9-11 липня 2024 року в Вашингтоні

Україна стане членом НАТО. Але для цього потрібно розробити гарну та ясну дорожню карту.

Про це під час візиту до Франції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, майбутнє України в НАТО обговорювалося і на саміті у Вільнюсі, а також буде обговорюватися більш детально під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Проблема в тому, щоб мати гарну і ясну дорожню карту, щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу, дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю дорожню карту", — підкреслив держсекретар США, уточнивши, що ця дорожня карта стане "необхідним містком" до членства України в НАТО.

Як відомо, 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Парламентська Асамблея НАТО незабаром може надати Україні статус кандидата на вступ до Альянсу. Цей статус був погоджений для країн, які мають бажання вступити до НАТО, але яких поки ще не запросили до лав Альянсу.