Как с ЕС не будет: Столтенберг объяснил, почему Украину пока не пригласили в НАТО

Генсек объяснил разницу между Евросоюзом и Североатлантическим альянсом

Приглашение Украины в НАТО по сценарию ЕС может создать дополнительные препятствия для ее вступления. Это связано с некими различиями в структурах двух блоков.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД стран Альянся в Брюсселе. Его слова приводит "Европейская правда".

Он напомнил, что все страны Североатлантического альянса уже выразил согласие на то, что Украина в будущем станет его частью. При этом они даже согласились убрать План действий по членству (ПДЧ) как обязательный шаг для вступления.

При этом Столтенберг отметил, что ЕС и НАТО имеют разные структуры, а потому если страну приглашают в Евросоюз, то до момента вступления может пройти очень много времени. В то же время приглашение в НАТО обычно заканчивается вступлением в самое скорое время.

"Нам необходимо избежать образования — опять — двухэтапного процесса на пути к членству", — сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что существует четкое обязательство стран НАТО относительно членства Украины, которое будет оставаться в силе "вне зависимости от технических деталей".

Как сообщалось ранее, в НАТО обсуждают возможность создания миссии по поддержке Украины. Это будет включать в себя организацию программ обучения и доступа к логистике.