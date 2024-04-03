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Рамштайн перейде під повний контроль НАТО? Столтенберг висловився щодо цієї ідеї

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Єнс Столтенберг Новина оновлена 03 квітня 2024, 14:43
Єнс Столтенберг. Фото Офіс президента

Таке рішення може забезпечити більш стабільну підтримку України

Формату "Раймштайн", а також іншим ініціативам союзників з підтримки України слід надати більш надійну основу. Це допоможе гарантувати допомогу у довгостроковій перспективі для України.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу в Брюсселі. Про це пише РБК-Україна.

"Я вітаю "коаліції можливостей", формат "Рамштайн", багато інших багатонаціональних та двосторонніх ініціатив, але існує необхідність надати цьому більш надійну та інституційну основу, щоб гарантувати передбачуваність і відданість на довгострокову перспективу", — сказав Столтенберг, сказавши, що поки що не вдаватиметься в деталі.

Він також відповів на запитання щодо того, чи є потенційна передача "Рамштайну" під контроль Північноатлантичного Альянсу "запобіжним заходом" на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

"США — не єдині, хто підтримує Україну. Фактично, європейські союзники та Канада надають Україні приблизно 50% військової підтримки. Отже, насправді це спільні зусилля США, європейських союзників і Канади. Але, звичайно, Сполучені Штати є найбільшим союзником і надають найбільшу військову підтримку. І той факт, що в Конгресі США не було досягнуто згоди про новий пакет допомоги Україні, продовження цієї підтримки має наслідки", — пояснив Столтенберг.

Генсек додав, що проблеми із фінансуванням допомоги від США — це одна з причин, чому зараз Україні доводиться нормувати кількість артснарядів.

"У них є проблеми з протистоянням російським силам, які мають переважну військову силу, тому що ті можуть перевершити їх по озброєнню, маючи більше боєприпасів і артилерії", — зазначив він.

Єнс зустрічався з сенаторами, членами Палати представників протягом останніх тижнів. Вони всі запевнили, що в Конгресі США є переважна більшість, яка підтримує цю ідею. Своєю чергою Столтенберг сподівається, що Конгрес ухвалить рішення якнайшвидше.

Також він не розкривав деталі створення окремого фонду підтримки України з боку Альянсу обсягом 100 млрд доларів. Столтенберг лише сказав, що "Україні потрібно більше грошей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що НАТО розглядає ідею п'ятирічного пакета допомоги Україні у розмірі 100 млрд доларів. Він не залежатиме від політичних змін, у тому числі й перемоги Дональда Трампа. Водночас НАТО прагне отримати контроль над "Рамштайном".

Теги:
#Україна #НАТО #Допомога #Йенс Столтенберг