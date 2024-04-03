Країни НАТО обговорять створення місії з підтримки України: у Польщі розкрили подробиці

Формат не є "конфронтаційним для Москви", зазначив Сікорський

Під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка розпочинається у Брюсселі 3 квітня, обговорюватиметься створення місії Альянсу з підтримки України. Йдеться про навчання українців і не лише.

"Темною зустрічі стане Україна. Ми обговоримо можливість створення місії НАТО з підтримки України. Ідея полягає в тому, щоб використати можливості Пакту для навчання українців, використання логістики та інших спільних елементів", — розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, чиї слова цитує Interia.

Він наголосив, що такий формат не є "конфронтаційним для Москви". Хоча російський президент Володимир Путін і переконує своїх громадян, що конфлікт із НАТО існує.

"Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми в 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само, як СРСР програв холодну війну", — заявив Сікорський.

За словами голови польської дипломатії, Україна "ще не сказала свого останнього слова". Він додав, що перемога залежить від того, яку допомогу надають Києву, скільки передають боєприпасів.

"Київ також має ухвалити низку непростих рішень: масштаб мобілізації, вибір тактики", — резюмував Сікорський.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив ініціативу, яка передбачає схвалення пакету допомоги Україні на п’ять років уперед. За його словами, існує потреба у більш системному та надійному підході, адже добровільні ініціативи кожної країни окремо непередбачувані.