НАТО створить програму довгострокової підтримки України: Столтенберг розпвовів, у чому її особливість

Зробивши це, ми дамо Україні те, чого вона потребує

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив ініціативу, яка передбачає схвалення пакета допомоги Україні на пʼять років вперед. За його словами, існує необхідність в більш системному та надійному підході, адже добровільні ініціативи кожної країни окремо не є передбачуваними.

Надійність підтримки має бути більшою. Про це генсек альянсу сказав під час брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"У нашій пропозиції, ми маємо на меті підтримати нашу допомогу Україні та зробити її більш стійкою. Зараз ми обговорюємо шляхи закріплення цього в рамках НАТО. Щоб зробити це (допомогу — ред.) більш передбачуваним, більше надійним. Тому що ми твердо переконані, що підтримка Україні повинна менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій і більше залежати від довгострокових зобов’язань НАТО. Зробивши це, ми дамо Україні те, чого вона потребує, а це довгострокова передбачувана надійна підтримка", — сказав Столтенберг, утримавшись він інших деталей пропозиції.

Він також зауважив, що створення проєкту довгострокової надійної підтримки також надішле повідомлення Москві, що їм не варто чекати, що ця війна закінчиться для неї перемогою. За словами генсека НАТО, сильніша підтримка України дасть змогу закінчити війну швидше, адже зволікання з допомогою мають наслідки на полі бою.

Він наголосив, що зараз існує саме потреба у створенні більш надійної інституційної структури, щоб допомога надходила вчасно та у потрібних об'ємах.

Раніше "Телеграф" писав, що НАТО також прагне отримати контроль над форматом Рамштайн.