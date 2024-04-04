Білий дім веде переговори з Джонсоном про допомогу Україні: ЗМІ дізналися як "уламують" спікера

Представники адміністрації стверджують, що внесення поправок до законопроекту Сенату лише додатково затримає допомогу

Помічники президента США Джо Байдена кулуарно працювали, щоб гарантувати, що речник Палати представників Майк Джонсон зможе винести на голосування пакет допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, і він зможе "вижити політично". Білий дім протягом двох тижнів був на зв’язку з офісом Джонсона, поки в роботі Конгресу була перерва.

Про це пише Politico, посилаючись на слова двох урядовців адміністрації. За їхніми словами, хоча американський лідер чинив тиск на республіканців Палати представників, щоб ті прийняли пакет допомоги Україні, він і його команда утрималися від нападок на спікера через процес, що затягнувся.

І хоча президент публічно чинив тиск на республіканців Палати представників, щоб ті прийняли пакет допомоги Україні, він і його команда прагнули дати Джонсону перепочинок, оскільки він очолює неспокійні збори Республіканської партії з більшістю, що постійно скорочується.

Хоча темпи роботи Палати представників розчаровують представників адміністрації, вони все ж таки сподіваються, що їхній підхід може призвести до того, що Конгрес почне розглядати пакет допомоги цього місяця.

"Але вони також не відмовляються від ідеї, що Джонсону, можливо, знадобиться знайти якесь прикриття, щоб винести схвалений Сенатом пакет допомоги до Палати представників — чи то схоже на політичну перемогу, чи то просто впевненість у тому, що, якщо він покладається на демократів під час ухвалення закону це не призведе до втрати його роботи як спікера", — пише Politico.

Представники адміністрації стверджують, що внесення поправок до законопроєкту Сенату лише додатково затримає допомогу.

"У той час, як всеосяжна законодавча стратегія адміністрації Байдена вже давно полягає в тому, щоб дозволити Конгресу виконувати свою волю, Джонсон і крихітна республіканська більшість створюють проблеми", — йдеться у матеріалі.

Протягом кількох тижнів представники адміністрації публічно заявляли, що найпростіший шлях уперед — це винесення Джонсоном законопроєкту до Сенату на голосування та його ухвалення Палатою представників. При цьому навіть деякі республіканці визнають, що його було б прийнято, якби йому дали шанс.

Джонсон, своєю чергою, ясно дав зрозуміти, що Палата представників не збирається просто "штампувати продукт Сенату". Залишається лише одне реалістичне рішення: якось змінити законопроєкт.

Також статтю Politico у своєму Telegram-каналі прокоментував народний депутат Ярослав Железняк. На його думку, цей матеріал насправді багато пояснює, як просувається питання з наданням допомоги Україні від США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня Майк Джонсон обіцяє поставити на голосування питання щодо фінансової допомоги Україні, але після того, як Конгрес повернеться з двотижневої перерви.