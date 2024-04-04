Голосування за допомогу Україні в США знову можуть відкласти: названо причину

Республіканці ніяк не можуть домовитися між собою

Голосування Конгресу США за надання допомоги Україні може бути відкладене ще на кілька тижнів. Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон говорив, що воно відбудеться одразу ж після 9 квітня, коли конгресмени повернуться з канікул.

Однак голосування малоймовірне, щонайменше, до середини квітня, а можливо і пізніше, пише Bloomberg з посиланням на свої джерела. Джонсон продовжує пошук способів пом’якшити опір із боку республіканських прихильників жорсткої лінії.

За словами чиновників-республіканців, поки що команда Джонсона не поділилася докладним планом пакету допомоги із законодавцями-республіканцями. Вони припускають, що поки що немає ясності, яких поступок Джонсон вимагатиме від адміністрації президента США Джо Байдена, через що йому важко вчасно заручитися підтримкою для голосування наступного тижня.

Представник Джонсона Тейлор Холсі заявив, що обіцянка спікером швидких дій не означала конкретний термін. Він додав, що Джонсон опитує членів партії щодо плану. Холсі відмовився докладно описати консультації спікера.

Водночас двоє представників республіканського керівництва заявили, що з матеріально-технічного погляду Джонсон все ще може ухвалити рішення про план допомоги на вихідних і прискорити ухвалення закону наступного тижня. Однак, цей прискорений графік може загрожувати провалом і викликати ще більше невдоволення прихильників жорсткої лінії Республіканської партії.

Нагадаємо, днями Джонсон заявив, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення". Він згадував про можливість конфіскувати російські суверенні активи, заморожені у Штатах, та передати їх Україні для використання проти Росії. Також він згадував про концепцію позик.