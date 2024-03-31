Залишилося небагато: стало відомо, коли у Конгресі США проголосують за допомогу Україні

Довгоочікувана допомога від США може незабаром прийти

Питання надання військової допомоги Україні буде винесено на голосування найближчим часом. Цілком імовірно це відбудеться після 9 квітня, коли члени Палати представників Конгресу США повернуться з відпустки і, можливо, законопроєкт буде ухвалено до 22 квітня.

Як розповів голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер (республіканець) в ефірі ABC, світ уже побачив, що вторгнення Росії в Україну це протистояння авторитаризму та демократії і тому США мають продовжувати надавати підтримку ЗСУ.

За його словами, спікер Палати представників Майкл Джонсон уже заявив, що відразу після повернення конгресменів з канікул питання надання допомоги стане пріоритетним для його роботи.

"Я впевнений, що після того, як ми ухвалили всі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд, документ отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента", — сказав Тернер.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи конгресмени зможуть прийняти документ до 22 квітня, коли у них намічаються ще одні канікули, чиновник відповів, що "сподівається на це". При цьому Тернер наголосив, що документ про допомогу має потужну підтримку як республіканців, так і серед американського суспільства в цілому, проте додав, що напевно там будуть деякі обговорення.

Загалом він висловив оптимізм щодо долі документа про військову допомогу.

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через який зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади після того, як він погодився винести документ на розгляд. Відповідне клопотання вже було подано – його автором стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка неодноразово відзначалася проросійськими висловлюваннями.

Нагадаємо, Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через який постійно блокується допомога Україні.