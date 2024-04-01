"Це буде поезія": спікер Джонсон обіцяє не просто допомогу Україні від США, а й важливі нововведення

Американський політик знову згадав і про концепцію позик

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансової допомоги Україні. Це станеться, коли Конгрес повернеться після пасхальних канікул (вони закінчуються 9 квітня – ред., ).

Очікуєця, що пакет включатиме "деякі важливі нововведення". Таку інформацію повідомляє видання The Hill.

В інтерв’ю програмі "Недільний вечір в Америці з Треєм Гауді" Майк Джонсон також згадав про закон, який уповноважив би президента США конфіскувати російські суверенні активи, заморожені у Штатах, та передати їх Україні для використання проти Росії.

"Якщо ми зможемо використати заарештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія", - сказав Джонсон.

Спікер також знову згадав і про концепцію позик: "… ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, за яких вони зможуть повернути її нам, коли настане час".

Така позиція політика збігається з думкою Дональда Трампа, через який постійно блокується допомога Україні.

Нагадаємо, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат США нарешті схвалив законопроект, що передбачає виділення близько 60 млрд. нашій країні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроекту виступав речник Джонсон. Він вимагав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Тим часом у США після довгої паузи все ж таки прийняли рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті було передано боєприпаси. Але їх може вистачити на "кілька тижнів, а можливо, і всього на кілька тижнів".

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи Україна готова залишитися без допомоги США.